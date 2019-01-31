2019-01-31T12:11:37+03:00
Звезды

"Не нужно писать, какая я скотина": Экс-участница "Дома 2" из Татарстана призналась, по чьей просьбе "забеременела" от бывшего порно-актера

Валерия Хуснутдинова также заявила, что Сейшелы - это вовсе не "остров любви", а остров пыток
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/lera_xФото: instagram.com/lera_x
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18-летняя уроженка Набережных Челнов, экс-участница "Дома 2" Валерия Хуснутдинова выложила очередной откровенный пост в Intagram. Нет, на этот раз девушка не позирует в одном полотенце и не принимает вызывающих поз на пляже. Вместо этого она решилась честно рассказать своим фанатам о том периоде ее жизни, который провела на Сейшелах, будучи участницей телепроекта.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

Как оказалось, отдых у Индийского океана не был настолько безоблачным, как могло показаться со стороны.

- Хочется раскрыть всем великую тайну о жизни на "острове любви". Именно в кавычках, потому что я назвала бы его островом пыток, - признается Валерия.

Дальше она отмечает, что ее жизнь на Сейшелах была невыносимой. Юная участница то и дело просилась домой или "на поляну". Со слов Хуснутдиновой, этот остров - самое неприятное место, где ей довелось побывать.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

Но одним этим признанием девушка не ограничилась. Дальше Валерия рассказывает, как и по чей вине она "забеременела".

- Многие обвинили меня, в том числе и ведущие, в том, что я хотела удержать Диму и обманула его и всех, придумав эту беременность. Но вы все забыли, что тест я сделала лишь потому, что его мне принесла другая участница по просьбе редакторов. Как оказалось позже, это была очередная тема, которую нужно было развить. Дима был достаточно неординарным участником, а я - самой молодой участницей за всю историю проекта. И когда я в первый раз увидела результат теста, я подумала, что это ошибка. Но когда я сделала еще два, я поняла, что наступил кошмар (слово изменено - Ред.), - вспоминает Валерия.

Фото: instagram.com/dmitriy_chebotov

Фото: instagram.com/dmitriy_chebotov

Потом, правда, выяснилось, что никакого ребенка Хуснутдинова не ждет. Однако дело было сделано - о ней заговорили.

- Как же так, спросите вы, зачем делать темы на участниках? Потому что на тот момент на острове обсуждать было вообще нечего, и я абсолютно не рада, что мне подарили эту "черную" популярность за счет мнимой беременности. Поэтому не нужно писать мне, какая я скотина, раз шучу такими темами. Пишите это редакторам, которые на всю страну показывают аудитории, что так шутить допустимо, - добавляет девушка.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

Напомним, одной из причин ухода Хуснутдиновой с проекта стали проблемы со здоровьем. Помимо этого девушка отмечала, что она еще "слишком молода и глупа для отношений".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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