2019-01-14T11:56:47+03:00
Общество

Участница "Дома 2" из Татарстана расковыряла себе глаз и может предстать перед судом за публичное оскорбление человека

Валерия Хуснутдинова еще не научилась реагировать на замечания хейтеров и не стесняется в выражениях, отвечая им
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/lera_xФото: instagram.com/lera_x
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Казалось бы, простая перепалка в комментариях теперь может вынудить участницу "Дома 2" из Набережных Челнов Валерею Хуснутдинову предстать перед судом. Так, девушка публично оскорбила одну из своих подписчиц.

Некто ya.noch_ka прокомментировала фотографию Валерии в Instagram, отметив, что девушку перестали показывать на ток-шоу.

-Тебя, серую массу, скоро турнут оттуда (из "Дома 2" - Ред.). Тебя уже в эфирах перестали показывать, никому не интересна. У Шевцовой (участница "Дома 2" Яна Шевцова - Ред.) за неделю 10 тысяч подписчиков, а от тебя только отписываются, - написала ya.noch_ka.

Не научившаяся пока игнорировать нападки хейтеров Валерия, не сдерживая себя в выражениях, попыталась оправдаться.

- Если ты настолько еб...ко и не заметила, я как бы в больнице лежу, а перед больницей была в отпуске. И вообще иди-ка ты на ...., толку от тебя не особо, - ответила она.

Подписчица Хуснутдиновой на оскорбление отреагировала неожиданно серьезно, отметив, что она имеет право подать на Валерию в суд.

- А оскорблять не надо, за это можно подать в суд и нехило с тебя бабла поднять. Я тебя не оскорбляла, а констатировала факт. А за оскорбления ты прилипнешь, - написала ya.noch_ka.

Татарстанская участница телестройки ответила на это коротко: "Смешно".

Отметим, что Валерия Хуснутдинова сейчас лежит в одной из московских больниц с язвой роговиц и кератитом. В одном из своих прямых эфиров девушка рассказала, что в новогоднюю ночь была пьяна и ночью попыталась снять линзы, забыв, что не надевала их. В итоге длинными ногтями они буквально "расковыряла" себе глаз. Так, она заработала себе еще и астигматизм.

Валерия успокаивает своих подписчиков и утверждает, что уже идет на поправку. Несмотря на то, что до полного выздоровления, по ее словам, еще месяца два, через неделю она обещает появиться на "поляне".

Отметим, что Хуснутдинова попала на "Дом 2" еще будучи несовершеннолетней. При этом, она успела забеременеть от участника, который ранее снимался в фильмах для взрослых. Впрочем, потом выяснилось, что юная участница все же не в положении.

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