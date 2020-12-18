“Было непросто”: полузащитник Дмитрий Тарасов покидает казанский “Рубин”

Где Тарасов продолжит свою карьеру, пока неизвестно. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский футбольный клуб “Рубин” покидает полузащитник Дмитрий Таарсов. У него истекает срок контракта, который, по всей видимости, продлен не будет. Спортсмен признался, что восстановился после травмы и полон сил, и желания быть нужным и полезным новой команде.

- Спасибо всем и каждому в клубе “Рубин”, прекрасному городу Казань и друзьям, приобретенным в этом городе. Отдельное спасибо тренерам, которые рискнули и взяли меня в тяжелый для меня момент. Было непросто, но я восстановился. Я не подведу, - написал футболист на своей странице в социальной сети.

Главный тренер “Рубина” Леонид Слуцкий, в свою очередь, поблагодарил Тарасова за ту работу, которая “болельщикам не видна”, позитив и поддержку молодых спортсменов.

- В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, - отметил наставник казанцев.

По словам Слуцкого, Тарасов “здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время”, но на его позиции в команде играет Оливер Абильдгор, которому не требуется замена.

- Мы пожали друг другу руки, и я уверен, что он тоже доволен тем годом, который провел у нас. И я могу сказать, что он фантастически выполнял свои функции в команде, был максимально полезен, даже не часто появляясь на футбольном поле, - констатировал Слцкий.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр.

Контракт с новой командой был подписан 18 февраля, а через три дня после этого Дмитрий сломал ногу. Дальше были операция в Риме, длительный процесс реабилитации и даже обращения к экстрасенсам, но команда не оставила его одного - контракт был автоматически продлен до зимы.

Пока Тарасов восстанавливался, работу в Казани нашла его жена - модель Анастасия Костенко. Она стала ведущей на телеканале хоккейного клуба “Ак Барс”. Несмотря на шквал критики, супруга футболиста продолжала вести “Ак Барс Шоу”. Что же теперь будет с ее карьерой на телевидении не понятно.

За время проведенное в Казани чета Тарасовых успела устроить розыгрыш подарков, а также подвергнуться обвинениям в расизме. Дело в том, что в разгар пандемии Дмитрий выложил у себя на соцстранице фотографию с парикмахером из Азии, назвав его коронавирусом. Немногим позже он отметился и скандалом в самолете "Москва - Казань".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я уеду жить в Казань!: Бывший муж Бузовой о переезде в Татарстан

Дмитрий Тарасов рассчитывал остаться жить в городе на постоянной основе (подробности)