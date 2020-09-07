"Я думал это Анджелина Джоли": Жену Тарасова в форме "Ак Барса" перепутали со звездой Голливуда

Анастасия приехала в Казань вслед за своим мужем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вслед за футболистом Дмитрием Тарасовым, который последние полгода является игроком "Рубина", работу в Казани получила и его жена. Причем. трудиться Анастасия Тарасова будет также в спортивной отрасли. Правда, не в "Рубине", а в "Ак Барсе". Супругу экс-игрока сборной России взяли ведущей на клубном канале хоккейного клуба. Дебют состоялся в воскресенье, когда "Ак Барс" принимал питерский СКА и выиграл 3:2.

Тарасова же решила заранее подогреть интерес к своему новому рабочему месту, выложив фотографию в инстаграме.

Фото: личная страница героини публикации.

- Исенмесез кадерле дуслар! (Здравствуйте дорогие друзья - тат.) - Увидимся в эфире Ак Барс шоу в 17:15, - написала Тарасова под фотографией.

Любопытно, но подписчиков больше заинтересовало не то, что Анастасия начала говорить и писать по-татарски, а то, что на фотографии она очень напоминает одну знаменитую голливудскую актрису:

"Я думал это Анжелина Джоли".

"Я долго смотрела на фото, и не могла понять почему Анджелина Джоли в форме нашего Ак барса. Потом только заметила ваш аккаунт".

"Так на Джоли похожи".

А вот болельщикам "Ак Барса" Тарасова пока симпатично не так, как ее подписчикам. В комментариях под записью эфира "Ак Барс Шоу" в официальной группе казанского клуба в "ВКонтакте" появилось много негативных отзывов. В частности, Тарасову попросили побольше узнать о хоккее и не коверкать русский язык:

"Она вообще не понимает что происходит. Смотреть не очень на это".

"Симпатичная, но владение темой, дикция, умение поддержать диалог на уровне "обнять и плакать".

"Уберите это!!!! Кто такая? Третья жена футболиста, что она знает о хоккее? Не позорьте клуб".

"Дайте Тарасовой учебник русского языка, пусть посмотрит, что такое окончания в словах. Вопиющая безграмотность!".

Напомним, что Дмитрий Тарасов подписал контракт с "Рубином" в феврале прошлого года и сразу получил травму. Из-за этого, а также приостановки чемпионата страны из-за пандемии коронавируса, футболист дебютировал за клуб только летом. Тогда же в Казань переехала его жена Анастасия с двумя дочерьми.

"Ак Барс", на чьем телевидении теперь работает девушка, стартовал в новом сезоне КХЛ с двух побед над ЦСКА и СКА с одинаковым счетом 3:2 и поражения от "Витязя" 0:4. Пока казанцы идут пятыми на Востоке КХЛ.