"С его везением, коронавирус подцепит": Тарасова прооперировали в Италии

Полузащитник Дмитрий Тарасов перенес операцию на сломанной ноге. Это произошло в одной из итальянских клиник, куда футболист отправился пару дней назад. По словам Тарасова, операция прошла хорошо.

- Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в "Шерлок Холмс" - "Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо". В точку - написал футболист на своей странице в Инстаграме.

tarasov23 Операция прошла успешно

Об успешной операции Тарасова сообщила и пресс-служба "Рубина". Игроку пожелали быстрее вернуться в строй.

- Полузащитник Дмитрий Тарасов был успешно прооперирован в Риме. Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления! - написали в официальной группе "Рубина" в "ВКонтакте".

Болельщики "Рубина" под данным постом принялись обсуждать проведенную операцию. Кто-то желал скорейшего выздоровления, а кто-то задался вопросом, почему для проведения операции выбрали Италию. Особенно, если учитывать сложную ситуацию с распространением коронавируса в стране. На данный момент в Италии болезнь выявили более чем у 400 человек. Есть и смертельные случаи. Россиянам даже посоветовали не посещать Италию.

"С его везением, коронавирус подцепит".

"И всю команду заразит. Вот лафа лежишь в Риме и зарплата идет, а то все орали зачем он нужен Рубину. полежит до июля и свалит".

"За Рубин ни разу не бегал , возможно и вряд ли побежит , а внимание ,как к ключевому игроку".

Напомним, что 32-летний полузащитник подписал контракт с "Рубином" 18 февраля, а спустя три дня получил серьезную травму прямо на тренировке. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.

- Был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе. Уже готов к быстрому восстановлению, - написал после получения травмы футболист.

В клубе Тарасову оказали полную поддержку. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что ждет возвращение футболиста в строй и рассчитывает, что тот поможет команде.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.