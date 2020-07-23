"С прилетом, братишка": игроки "Рубина" Тарасов и Поярков отметились скандалом в самолете "Казань-Москва"

Со скамейки запасных в кресла самолета "Казань-Москва" пересели футболисты "Рубина" Дмитрий Тарасов и Николай Поярков. Накануне, 22 июля, игроки участвовали в последнем домашнем матче своего клуба в чемпионате России в качестве наблюдателей. В Казани "Рубин" проиграл гостям со счетом 1:2 и остался на 10 строчке турнирной таблице.

В итоге соседи по скамейки запасных отправились в Москву. К тому же у Пояркова кончается контракт с казанским "Рубином" и он, видимо, отправился в столицу именно в дальнейших карьерных поисках.

Их начало еще долго не запомнят пассажиры ночного самолета "Казань-Москва". Как они теперь пишут в соцсетях, футболисты стали выпивать практически сразу после взлета. рассказывают сейчас в соцсетях, употреблять спиртное на борту авиалайнера футболисты начали через некоторое время после взлета

- Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету, - написал в соцсетях пользователь Alex Kayumov.

Также он слышали, как кто-то в самолете начал орать и требовать не снимать его - оказалось это был Дмитрий Тарасов. Зато бывший муж Ольги Бузовой спокойно снялся в сторис Пояркова. "С прилетом, братишка": поздравил он приятеля.

То, что во время полета были проблемы, сам Тарасов отрицает. Уверяет, что вел себя прилично, и просто попросил одного из пассажиров, решивших его снять на телефон, убрать камеру. На ответное хамство со стороны незнакомца футболист, мол, отвечать не стал и просто поехал домой.