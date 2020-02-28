"Никогда не думал, как много ответов можно найти в себе": Тарасов признался, что после перелома ноги обратился к экстрасенсу

Футболист Дмитрий Тарасов сейчас находится в Риме. Накануне ему сделали операцию в одной из местных клиник. Футболисту оперировали сломанную во время тренировки ногу. По словам Тарасова, операция прошла успешно. Несколько часов назад футболист выложил в своем Инстаграме видео, где признался в том, что после получения травмы обратился к психологу.

- Сегодня второй день после операции. Все прошло хорошо, поговорил с хирургом. Всем огромное спасибо за поддержку. к сожалению, всем не могу ответить. Хочу с вами поделиться одной историей и узнать ваше мнение. После того, что произошло на тренировке мне было очень непросто психологически и когда все об этом узнали, особенно близкие и друзья, именно от человека близкого круга общения я получил сообщение, что мне нужен профессионал, который бы помог разобраться со всеми проблемами, которые происходят в последнее время и друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, что раньше специфически относился с пара-психологам, но, пообщавшись, я изменил свое мнение. Мне стало интересно разобраться в себе, посмотреть на себя, понаблюдать со стороны. И у меня к вам вопрос. Верите ли вы во все это? Если да, то присылайте мне свои истории, я их обязательно прочитаю. Ну а я пока буду наблюдать со стороны, - сообщил футболист.

tarasov23 Тарасов о своем состоянии и общении с парапсихологом

К видео Тарасов сделал соответствующую запись, где признался, что первые разговоры со специалистом заставили его задуматься.

- Спасибо друзьям за рекомендацию и самой @zasima_official за профессионализм. Никогда не думал, как много ответов можно найти в себе. Ребят, жду ваши мнения. Пока есть время почитать директ, может кому-то помог психолог, а кому-то экстрасенс (наверное бывает и такое). Реально очень интересно, - написал Тарасов.

О самой девушке-экстрасенсе известно не так много. Впрочем, судя по инстаграму Засима довольно популярна в своей сфере. На данный момент у нее 445 тысяч подписчиков. На странице указано, что она предсказывает будущее, а также посты с благодарностями, например, за помощь в улучшении отношений при помощи амулета.

Первые кадры после операции. Фото: ФК "Рубин".

Напомним, что 32-летний полузащитник подписал контракт с "Рубином" 18 февраля, а спустя три дня получил серьезную травму прямо на тренировке. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.

- Был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе. Уже готов к быстрому восстановлению, - написал после получения травмы футболист.

В клубе Тарасову оказали полную поддержку. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что ждет возвращение футболиста в строй и рассчитывает, что тот поможет команде.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.