2020-02-12T18:09:44+03:00
Спорт

Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"

Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Тарасов с лета не может трудоустроиться, "Рубин" ему также пока контракт не предлагает.Тарасов с лета не может трудоустроиться, "Рубин" ему также пока контракт не предлагает.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Футболист Дмитрий Тарасов давно известен, как большой любитель соцсетей и автор резонансных постов. На сей раз он выложил в Инстаграм фотографию, где его стрижет парикмахер азиатской внешности и сделал подпись - "Коронавирус", указывая стрелками на того самого парикмахера.

Что именно этим хотел сказать игрок - не ясно. Впрочем, незадолго до этого он уже высказывался, что теме коронавируса уделяют слишком большое внимание.

Фото: личная страница Дмитрия Тарасова в Инстаграме.

Фото: личная страница Дмитрия Тарасова в Инстаграме.

- Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за две недели построят больницу специально для этого. Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи. Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу. Да, пусть не за 2 недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ, - написал Тарасов на своей странице.

В соцсетях, к слову, большему обсуждению все же подверглось фото футболиста с парикмахером. В посте Тарасова даже усмотрели расизм. К слову, чуть ранее в подобной ситуации оказался и полузащитник английского "Тоттенхема" Деле Алли. Он также в соцсетях шутил над коронавирусом. За что получил обвинение в расизме. Спортсмен публично извинился, но футбольная ассоциация Англии может наказать игрока.

Будут ли применены какие-либо санкции к Тарасову - не ясно. Напомним, что 32-летний игрок, в активе которого 8 матчей и 1 гол за сборную России, с лета находится без работы. Контракт с московским "Локомотивом" истек, а новый ему не предложили. В январе его пригласили на просмотр в "Рубин". Игрок провел с казанской командой два сбора, даже забил гол в одном из матчей, но полноценный контракт Тарасову до сих пор не предложили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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