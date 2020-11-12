Я уеду жить в Казань!: Бывший муж Бузовой заявил, что раздумывает над переездом в Татарстан

Фото: ФК "Рубин".

Дмитрий Тарасов в нынешнем сезоне крайне редко выходит на поле в составе "Рубина". В чемпионате он довольствуется разве что выходом на замену в самом конце матчей. Так и получилось, что за 6 игр в нынешнем чемпионате он сыграл суммарно всего чуть больше тайма, а если точнее - 57 минут.

Возможно, что некоторые болельщики уже и подзабыли о том, что в команде есть такой футболист. Клубная пресс-служба решила это исправить и провела день в компании Тарасова и записав большое интервью. В частности, сам футболист отметил, что хотел бы продолжить играть за "Рубин", да и вообще они с женой рассчитываю остаться в Казани на постоянной основе.

- Нам очень понравилось в Казани. Люди понравились, у нас здесь появились друзья. У жены даже работа появилась. Нам бы хотелось здесь остаться. Если будет продолжение моей карьеры в "Рубине", а я этого очень хочу, то, возможно, мы даже переехали бы сюда жить, - заявил Тарасов в интервью "Рубин ТВ".

Отметим, что Тарасов перешел в "Рубин" в конце февраля 2020 года и через пару дней после подписания контракта получил травму и выбыл на долгий срок. Впрочем, из-за коронавируса чемпионат страны был приостановлен и, как известно, завершался в июне-июле. Тарасов успел восстановиться и сыграть за команду, чем убедил продлить с ним соглашение, которое действует до конца года.

Летом стало известно, что Тарасов перевез в Казань семью, а в сентябре работу в столице Татарстана получила жена футболиста - Анастасия Тарасова. Она стала ведущей на клубном ТВ "Ак Барса".