2020-02-18T10:29:30+03:00
Спорт

"Фанаты Бузовой в ужасе": "Рубин" все же подписал контракт с Тарасовым

Бывший игрок сборной России долгое время находился на просмотре в казанском клубе и все же убедил Леонида Слуцкого в своей необходимости
Владимир КРУПСКИЙ
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В "Рубине" Тарасов будет выступать до конца сезона.В "Рубине" Тарасов будет выступать до конца сезона.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Эпопея с переходом полузащитника Дмитрия Тарасова в "Рубин" наконец-то завершилась. 32-летний игрок подписал контракт с казанским клубом до окончания нынешнего сезона. Об этом уже объявили официально.

Напомним, что Тарасов летом минувшего года остался без команды. Контракт с "Локомотивом" истек, а новый игроку не предложили. Трудоустроиться летом и осенью он никуда не смог. В январе стало известно, что Тарасов отправится на просмотр в "Рубин". Он регулярно играл в товарищеских матчах, даже забил в одном из них. Контракт ему, правда, не предлагали. Это при том, что за время, пока Тарасов был на просмотре, казанцы подписали соглашения сразу с семью игроками.

Отметим, что болельщики "Рубина" неоднозначно восприняли появление в команде Тарасова. Одни посчитали, что появление "дядьки" поможет казанской команды, другие же сомневаются, что футболист еще способен приносить результат.

"Зона стыков, одно очко от зоны вылета, меньше всех забито мячей , 5 голов в домашних встречах, отсос у газпромовских клубов и т.д. это можно ещё терпеть. Но Бузов это уже все край. Рубин до свидания!".

"Да вроде ниче так компашка собирается, будем посмотреть".

"Фанаты Бузовой в ужасе".

"Ждем в посвящении новичков песню Мало половин".

Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист играл за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве".

Отметим, что футболист в последнее время больше известен не футбольными свершениями, а своими высказываниями или постами в соцсетях. Последний скандал, в который угодил футболист разгорелся из-за его поста в Инстаграме, где он стоит в компании парикмахера азиатской внешности, а подпись гласит "коронавирус". Сам футболист объяснил, что это была шутка. Вот только многие такой юмор не оценили. Тарасова даже обвинили в расизме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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