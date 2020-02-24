2020-02-24T08:37:49+03:00
Спорт

"Я не держу никаких обид": Тарасов рассчитывает быстро вернуться в строй после перелома ноги

Футболист "Рубина", по всей вероятности, выбыл до конца сезона
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов поведал о своем состоянии после полученной на тренировке травмы. Напомним, что 21 февраля 32-летний футболист во время занятия в Турции получил перелом ноги. По словам самого Тарасова, обиды он ни на кого не держит.

- Был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе. Уже готов к быстрому восстановлению, - написал Тарасов в своем Инстаграме.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист играл за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.

Отметим, что футболист в последнее время больше известен не футбольными свершениями, а своими высказываниями или постами в соцсетях. Последний скандал, в который угодил футболист разгорелся из-за его поста в Инстаграме, где он стоит в компании парикмахера азиатской внешности, а подпись гласит "коронавирус". Сам футболист объяснил, что это была шутка. Вот только многие такой юмор не оценили. Тарасова даже обвинили в расизме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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