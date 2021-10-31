В Набережных Челнах пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку будут восстанавливать несколько месяцев

Было принято решение демонтировать пятый этаж у пострадавшего подъезда. Фото: nabchelny.ru

Дом №48/20 по улице Татарстан начали восстанавливать. Полностью аварийным признан подъезд №11, где непосредственно произошел взрыв газа. На данный момент там идет демонтаж плит перекрытия на четвертом и пятом этажах. Оттуда уже вывезено 18 грузовиков строительного мусора. По результатам проведенных обследований было принято решение полностью демонтировать пятый этаж в этом подъезде. На следующей недели там начнут изготавливать железобетонные конструкции, а после демонтажа поврежденных плит установят новые.

- На восстановление уйдет в среднем несколько месяцев. Строители будут работать круглосуточно, - сообщили в администрации Набережных Челнов.

Одновременно с уже идущими работами полную оценку технического состояния дома проводит «Татинвестгражданпроект». Только после этого будет принято окончательное решение по подъезду №11 – можно его заселять или нет.

Его жильцы сейчас проживают в одной из местных гостиниц. Всего там за счет городы были расположены 40 человек. Что же касается соседних подъездов, то во все 15 квартир в подъезде №10 уже заселены, а в №12 проводятся дополнительные инструментальные и технические обследования. Нужно понять, насколько там безопасно жить. Так, по некоторым квратирам уже получены положительные заключения. Выводы по оставшимся будут сделаны после проверки системы газоснабжения, результаты которой станут известны 1 ноября, то есть в следующий понедельник.

Отметим, что из подъезда №11 сейчас вывозят не только строительный мусор, но личные вещи жильцов расположенных там квартир. Их описывают и отправляют на хранение сотрудники управляющей компании и представители администрации Автозаводского района города. Это нужно, чтобы жильцы в последующем смогли получить компенсацию.

- Имущество будет оценивать ООО «Независимая оценка», все акты фиксации будут производиться только в вашем присутствии, – сообщил он. – Когда заключение будет готово, мы будем его рассматривать вместе с вами. Все моменты обработаем, - сказал на встрече с жильцами и.о. руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Он также порекомендовал в случае обнаружения дополнительных повреждений в квартирах обращаться в управляющую компанию.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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