Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 17:32

Взрыв газа в доме в Набережных Челнах: повреждено два этажа

По словам очевидцев, ЧП произошло в квартире на пятом этаже. По предварительным данным, пострадало четыре человека
Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На место порисшествия выехали пожарные.

На место порисшествия выехали пожарные.

Фото: скриншот с видео

Вечером в понедельник, 25 октября, в Набережных Челнах, по словам очевидцев, в доме 48 комплекса №20 на пятом этаже произошел взрыв, предположительно, газа. Повреждены несколько квартир. На место выехали пожарные. По предварительным данным, пострадало четыре человека.

Дорогу перед домом засыпало обломками, движение транспорта по ней прекращено. Люди из уцелевших квартир в спешном порядке покинули дом.

По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека, среди них есть ребенок. Один из них в тяжелом состоянии. Еще двое находятся под завалами. С ними спасатели установили прямой контакт.

Повреждено несколько квартир. Из дома эвакуировано 32 человека.

В жилом доме в Набережных Челнах взорвалась квартира
ЧППроисшествия: ЧППроисшествия в Татарстане