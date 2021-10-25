Взрыв газа в доме в Набережных Челнах: повреждено два этажа

На место порисшествия выехали пожарные. Фото: скриншот с видео

Вечером в понедельник, 25 октября, в Набережных Челнах, по словам очевидцев, в доме 48 комплекса №20 на пятом этаже произошел взрыв, предположительно, газа. Повреждены несколько квартир. На место выехали пожарные. По предварительным данным, пострадало четыре человека.

Дорогу перед домом засыпало обломками, движение транспорта по ней прекращено. Люди из уцелевших квартир в спешном порядке покинули дом.

По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека, среди них есть ребенок. Один из них в тяжелом состоянии. Еще двое находятся под завалами. С ними спасатели установили прямой контакт.

Повреждено несколько квартир. Из дома эвакуировано 32 человека.