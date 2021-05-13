Арестованного за расстрел детей в школе Казани Ильназа Галявиева могут отправить на экспертизу в Москву

Сейчас молодой человек находится в камере СИЗО. Фото: Алексей ПОПОВИЧ

За расстрел детей в школе №175 Советский районный суд Казани арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева на два месяца, то есть на время следствия. За этот срок нужно будет провести более 30 экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую. Напомним, Следственный комитет России выразил сомнение в адекватности арестованного. Там, установили, что у него есть заболевание головного мозга.

- Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - отметили в Следственном комитете России.

Расследование уголовного дела о массовом расстреле детей в Казани поручили центральному аппарату ведомства в Москве. Исходя из этого, а также из тяжести преступления и количества жертв, Ильназа Галявиева на психолого-психиатрическую экспертизу могут отправить в столицу - в институт им. В.П. Сербского.

Напомним,стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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Хотя сначала говорилось, что парня, который жестоко расправился со своей матерью, отправят на обследование в институт им. В. П. Сербского (подробности)