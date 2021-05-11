Стрельба в школе Казани 11 мая 2021, погибли семь детей: по данному факту возбудили уголовное дело

С места происшествия. Фото: Евгения БУБЛИК

По факту стрельбы в школе №175 в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследованием займется управление центрального аппарата ведомства.

Напомним, стрельба в школе Казани 11 мая 2021 года произошла утром. Ее бывший ученик – 19-летний местный житель, зашел в образовательное учреждение вооруженным. Его никто не смог остановить. Учителя закрывались с детьми в классах. Кто находился на первом этаже, услышав выстрели выпрыгивал из окон. На место происшествия прибыли силовики и машины «скорой помощи». Стрелка задержали. Из-за него, по официальным данным, погибли восемь человек – четыре мальчика, три девочки и один взрослый. Также на данный момент с ранениями в больницах находятся 18 детей и трое взрослых.