2020-06-22T12:57:30+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли тело Сергея Климанова, который пропал в конце мая 2020 года

Пенсионер, который нуждался в медпомощи, вышел из дома и исчез
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане завершились поиски 75-летнего Сергея Климанова из Бугульмы. Напомним, пенсионер, который нуждался в медицинской помощи, ушел из дома 28 мая, и с тех пор о его местоположении ничего не было известно. Спустя почти месяц же волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" обновили ориентировку надписью "Найден. Погиб". Причины произошедшего не уточняются.

Напомним, в республике до сих пор не нашли 51-летнюю Гузель Латыпову из Зеленодольска, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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