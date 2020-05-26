В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Алексея Григорьева

26 Май 2020 2020-05-26T10:32:26+03:00

О местонахождении мужчины ничего не было известно с 6 мая

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В Набережных Челнах завершились поиски 41-летнего Алексея Григорьева. Мужчина, который не выходил на связь с близкими с 6 мая, найден живым. Об этом сообщили члены поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА".

Где Алексей находился более двух недель и почему не сообщал родным о своем местоположении, не уточняется.

Отметим, что в Татарстане до сих пор ищут 88-летнего Геннадия Богоуславского из Казани, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU