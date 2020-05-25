В Татарстане пропал 88-летний пенсионер, который не ориентируется в пространстве

25 Май 2020 2020-05-25T10:35:50+03:00

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В воскресенье, 24 мая, 88-летний Геннадий Богуславский из Казани ушел из дома и пропал. Родные сразу обратились за помощью в полицию, так как пенсионер не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти.

Известно, что Геннадий ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была светло-бежевая куртка, черные брюки и черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Геннадия Зиновьевича, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU