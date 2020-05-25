В Набережных Челнах ищут 41-летнего Алексея Григорьева

25 Май 2020 2020-05-25T18:58:33+03:00

Мужчина не выходить на связь с близкими с 6 мая

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В Набережных Челнах начались активные поиски 41-летнего Алексея Григорьева, проживающего по адресу: 32/01. Мужчина не выходить на связь с близкими с 6 мая.

Известно, что Алексей ростом около 170-172 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы с проседью и карие глаза. На голове (от виска до затылка) у него есть послеоперационный шрам, а но ноге - татуировка в виде скорпиона. На момент пропажи на мужчине была черная рубашка и синие джинсы.

Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефону 8(937)577-96-01 или в дежурную часть по номерам 37-91-16, 37-91-17, 34-70-73.

ИСТОЧНИК KP.RU