2020-05-25T18:58:33+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах ищут 41-летнего Алексея Григорьева

Мужчина не выходить на связь с близкими с 6 мая
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах начались активные поиски 41-летнего Алексея Григорьева, проживающего по адресу: 32/01. Мужчина не выходить на связь с близкими с 6 мая.

Известно, что Алексей ростом около 170-172 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы с проседью и карие глаза. На голове (от виска до затылка) у него есть послеоперационный шрам, а но ноге - татуировка в виде скорпиона. На момент пропажи на мужчине была черная рубашка и синие джинсы.

Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефону 8(937)577-96-01 или в дежурную часть по номерам 37-91-16, 37-91-17, 34-70-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл иномарка протаранила пассажирский автобус: пострадали три человека
В Набережных Челнах ищут 41-летнего Алексея Григорьева
В Марий Эл скончался водитель машины, которая перевернулась на скорости
Власти Чувашии потратят 47,7 миллиона рублей на защиту информации
В Татарстане Волга затопила 60 садовых участков в Зеленодольском районе
В Ульяновской области иномарка сбила 8-летнего велосипедиста
В одном из домов Набережных Челнов выявлено сразу три очага заболевания коронавирусом
В Татарстане во время пожара спасли бабушку и ее 6-летнюю внучку
В Татарстане ищут 15-летнюю Дарью Мокееву
Приумножаем семейные финансы: прямая трансляция на сайте kp.ru о том, как управлять деньгами
Казанская "пятерка" станет самым длинным трамвайным маршрутом в России
В Набережных Челнах во время аварии погиб не пристегнутый водитель
В Ульяновской области автомобиль сбил лося, после чего оказался в кювете: пассажирка погибла на месте
В Казани после хлопка газа возбуждено уголовное дело
"Рамадан-2020 сделал нас родителями маленького чуда": “хрустальная” леди из Казани рассказала, как назвала своего новрожденного сына
ВЕБИНАР ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СПО!
В Казани откроют еще один госпиталь для лечения зараженных коронавирусом
"Это важная артерия для города": В Казани появится новая 6-полосная дорога
На 96 году жизни скончалась основатель музея истории Казанского университета Стелла Писарева
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Чувашии ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву
В Казани за смертельные побои разыскивают 32-летнего мужчину