Мать из Казани, которая пинала свою дочь на камеру, арестовали

В СИЗО женщина пробудет до 7 февраля 2022 года. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В среду, 8 декабря, в Советском районном суде Казани арестовали мать, которая избивала свою годовалую дочь на камеру назло отцу ребенка. В СИЗО женщина пробудет до 7 февраля 2022 года. На это время, ее дочь будет передана родственникам или помещения в соцучреждение. Сейчас малышка находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Напомним, 31-летнюю женщину подозревают в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Видео, на котором она толкает и пинает дочь, горожанка отправила мужу, а тот переслал своей матери, которая и обратилась в полицию. Ранее подозреваемая признала свою вину и попросила прощения у всех, кто видел кадры избиения ребенка, или что-то о них слышал.

- Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину и очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех, у всей общественности, у всех, кто знает, кто видел, у всех, - заявила женщина.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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