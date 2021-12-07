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Общество7 декабря 2021 11:50

Состояние казанской девочки, над которой издевалась мать, оценивается как стабильное

Ребенка в больнице навестили сотрудники прокуратуры Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Накануне девочку забрали из семьи и временно поместили в медучреждение. Фото: скриншот с видео

Накануне девочку забрали из семьи и временно поместили в медучреждение. Фото: скриншот с видео

Сотрудники прокуратуры Татарстана навестили годовалую девочку, над которой издевалась собственная мать. Напомним, женщина снимала на видео, как пинает и толкает дочь, пытаясь тем самым отомстить отцу ребенка, с котором недавно поссорилась. Когда кадры увидели в надзорном ведомстве, малышку забрали из семьи и поместили в больницу.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодёжи Александр Цеханович и старший помощник прокурора Советского района Казани Татьяна Рудницкая принесли девочке плюшевого медвежонка и узнали, что состояние ребенка стабильное.

Напомним, мать малышки оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "истязание", расследование которого под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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