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Происшествия7 декабря 2021 10:26

Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела по факту истязания ребенка в Казани

Главе следственного управления СКР по Татарстану поручено, среди прочего, дать правовую оценку действиям или бездействию органов опеки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Следствию предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего.

Следствию предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после публикации кадров, на которых жительница Казани толкает и пинает свою годовалую дочь. Напомним, видео было снято 1 декабря в квартире одного из домов на проспекте Победы. Правоохранителям горожанка рассказала, что будучи пьяной истязала девочку назло отцу ребенка, с которым ранее поссорилась.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ребенка у нее изъяли и отправили в больницу.

Быстрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Татарстана Валерию Липскому установить все причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям или бездействию органов опеки и представить доклад о ходе расследования дела.