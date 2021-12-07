После избиения матерью дочери в Казани возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 1 декабря в квартире одного из домов по проспекту Победы. Фото: скриншот с видео

После публикации кадров, на которых жительница Казани издевается над своей годовалой дочерью, возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Следствие установило, что инцидент произошел 1 декабря в квартире одного из домов по проспекту Победы. 31-летняя женщина, которая пинала и толкала ребенка, была пьяна.

- Также перед органами прокуратуры инициирована передача в производство следственного управления из МВД по РТ ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Напомним, ранее мы писали, что девочку уже изъяли у матери и поместили в больницу. Семья же была поставлена на учет в полицию. По одной из версий, снимая избиение дочери на камеру, женщина хотела отомстить отцу ребенка. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.