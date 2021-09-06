Число больших автобусов в Набережных Челнах увеличилось до 100. Станет ли легче пассажирам

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Проблема с городскими перевозками в Набережных Челнах постепенно решается. Если год назад по городу курсировали ровно 0 авобусов большой вместимости, то сейчас их число выросло в сто раз, даже в 101 раз. После двух подарков из Москвы в виде 80 «ЛиАЗов», оттрубивших свой век на столичных маршрутах, в татарстанский автоград прибыл 21 «НЕФАЗ», причем машины совершенно новые. На их покупку потратили 234 миллиона рублей.

- 21 автобус приобретен из городского бюджета. Мы работаем над формированием доходной части городского бюджета. Если есть доходы, то мы можем позволить себе расходы. Наша задача, чтобы на всех городских маршрутах появились комфортабельные автобусы, - заявил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник лично протестировал новый «НЕФАЗ» и остался полностью удовлетворен.

- В России производителей автобусов много, но как инженер-механик могу подтвердить, что автобус классный. Хорошие, современные автобусы выпускает наш КАМАЗ. Особые слова благодарности генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Анатольевичу Когогину и всей его команде за то, что выпускают такие высококлассные автобусы. Я сам видел процесс сборки, и могу сказать, что продукция завода «НЕФАЗ» нас полностью устраивает. Эти автобусы – точно такие же, которые поступают в Москву, - пояснил глава города.

Напомним, что датой «автобусного апокалипсиса» в Набережных Челнах стало 8 февраля 2020 года. После вывода с маршрутов вместительных «НЕФАЗов» основным видом общественного транспорта вновь стали маловместительные маршрутки.

Дело в том, что в начале февраля 2020 года МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вынужден был вернуть ПАО “КАМАЗ” 190 автобусов марки НЕФАЗ. Причиной этого стали долги предприятия по лизингу. Директор "КАМАЗа" Сергей Когогин тогда раскритиковал мэрию города, отметив, что в те не способны организовать пассажирские перевозки. «КАМАЗ» даже обращался в Арбитражный суд Татарстана, но после пошел на мирное соглашение.

Долгие месяцы после этого местные жители могли только мечтать о просторном общественном транспорте, так как на замену большим автобусам 8 февраля 2020 года вышли тесные маршрутки. “Газели” начали курсировать на маршрутах №№ 2, 3, 11, 10, 21 и 26. Ситуацию обещали исправить в максимально короткие сроки, но в планы властей вмешалась пандемия коронавируса.

Пандемия повлияла, конечно, на все моменты нашей жизни, в том числе и связанные с транспортом. Произошло колоссальное снижение пассажиропотока и тот имеющийся транспорт, который был на тот момент, это 300 автобусов и 73 трамвайные единицы, были задействованы не полностью. Это, конечно, сказалось и на потерях перевозчиков, и на экономических моделях.

- План по большим автобусам мы не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать! - пообещал глава Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.

Шло время, а ситуация не менялась. Людской гнев крепчал. В социальных сетях горожане буквально ежедневно жаловались на неудобства - в маршрутках было сложно ездить с детскими или инвалидными колясками, а в час пик и без них было слишком мало места. Некоторые также обращали внимание на манеру вождения водителей “Газелей”.

- Это ужас! В погоне за заработком совсем не думает, что везет живых людей! Пассажиров буквально кидало по всему салону при поворотах и резких торможениях. В мыслях было, "доехать бы живыми и невредимыми". А ведь едут в городском транспорте пожилые люди и пассажиры с детьми. Поэтому, если нет острой необходимости скорее уехать, в газель не садимся! - лишь один из недовольных комментариев, которые местные жители оставляли в официальном сообществе администрации Набережных Челнов.

Местные власти обещали, мол совсем скоро все изменится. В сентябре прошлого года мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев заявил, что уже сформирована финансовая схема, по которой общественный транспорт будет куплен. Следующим этапом должна была быть встреча местного руководства с представителями завода по производству больших автобусов. Маршрутки бы уступили им свое место в конце осени, но нет.

И вот только в начале декабря новый транспорт начал поступать в Набережные Челны. Сначала прибыли десять новых минских автобусов, а после - власти Москвы подарили городу 40 своих “ЛиАЗов".

Как только в соцсетях жители Набережных Челнов не сокрушались из-за московского подарка. Прибывшие из столицы автобусы называли и "хламом" и "ржавыми корытами" и предполагали, что в Набережные Челны автобусы развернули прямо с дороги на утилизацию. При этом, "ЛиАЗы" хоть немного, но решили обострившуюся проблему. В частности, куда удобнее стало ездить инвалидам и мама с колясками.

Весной 2021 года стало известно, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев договорился о поставке еще 40 б/у автобусов из Москвы. И вновь в соцсетях пошли разговоры из разряда «Мы Москве новые автобусы, а они нам списанную рухлядь». Впрочем, Наиль Магдеев с таким утверждением не согласился.

- Нас выручило руководство Москвы, за что большое спасибо мэру города Сергею Семеновичу Собянину - нам бесплатно передали сначала первую партию в 40 автобусов, а затем и вторую - также 40 автобусов марки ЛИАЗ. Итого в город поступило 80 автобусов, для того, чтобы мы могли заменить те машины в автограде, что прежде работали на маршрутах, - отметил градоначальник.

Теперь же, спустя почти два года на городские маршруты вернутся «НЕФАЗы». Отметим, что на сей раз автобусы татарстанского бренда будут не оранжевыми с синей полоской. Именно в такой расцветке автобусы курсировали по Набережным Челнам ранее. Новые «НЕФАЗы» будут полностью синими. По сути, такими же, как для Москвы.

Новый автобус вмещает 111 пассажиров, сидячих мест – 29, двигатель собран на совместном предприятии «КАММИНЗ КАМА», коробка-автомат. Место водителя имеет пневмоподвеску, установлена механическая апарель – то есть автобус приспособлен для малобильных групп населения. Адаптированы места для людей, которые имеют определенные ограничения в движении.

Как пояснил мэр татарстанского автограда, чтобы обеспечить автобусами все существующие городские маршруты, необходимо 250 автобусов.

Новые автобусы, которые пришли в город, выйдут на челнинские дороги этой осенью, в октябре – в настоящее время идет процесс технического освидетельствования и оформления. Исполнительный комитет города после завершения всех необходимых процедур сообщит о точной дате запуска автобусов на маршруты.