Маршрутки вернутся на автобусные маршруты Набережных Челнов уже 8 февраля

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда общественный транспорт Набережных Челнов вернется к ситуации 2014 год. На улицы города вместо больших автобусов маршрутки вновь выйдут уже в эту субботу, 8 февраля.

Напомним, мэрии города из-за просроченных платежей по лизингу пришлось вернуть ПАО «КАМАЗ» 190 автобусов «НЕФАЗ». В связи с этим глава татарстанского автограда Наиль Магдеев накануне объявил и о возврате на маршруты пассажирских «Газелей», как это было в 2014 году. В городе сегодня шесть муниципальных маршрутов, которые обслуживали автобусы большой вместимости – №№ 2, 3, 11, 10, 21 и 26, уточнили в управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

- В связи с тем, что автобусы большой вместимости возвращаются лизинговой компании «КАМАЗ», на этих маршрутах будут работать автобусы малой вместимости. Нами произведены расчеты, сколько необходимо выпустить их на линию и, начиная с субботы, они начнут работу, – уже в пятницу заявил на пресс-конференции и.о. руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Он также успокоил, что автобусное движение в городе не прекратится. Также, только днем ранее всех успокаивал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. По его словам, большие автобусы обязательно вернуться на маршруты, но для этого нужно время.

- Заранее приносим извинения за те неудобства, которые будут в связи с эти возникать. Мы постараемся в максимально короткие сроки исправить эту ситуацию, – добавил сегодня Илья Зуев.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU