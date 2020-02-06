2020-02-06T17:56:42+03:00
Общество

Назад в 2014 год: в Набережных Челнах вместо больших автобусов будут ездить "Газели"

У города есть планы по возвращению комфортного общественного транспорта, но для их реализации нужно время
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Накануне стало известно, что Набережные Челны вернут ПАО «КАМАЗ» 190 лизинговых автобусов НЕФАЗ. В четверг, 6 февраля, мэр города Наиль Магдеев в своей речи к депутатам Горсовета прокомментировал сложившуюся ситуацию. В частности, он отметил, что пока татарстанскому автограду придется вернуться к схеме 2014 года.

Магдеев объяснил, что у города есть планы по возвращению больших автобусов на улицы. Но для их реализации нужно время. Пока же их место могут занять микроавтобусы "Пассажирских перевозок" - "Газели".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Назад в 2014 год: в Набережных Челнах вместо больших автобусов будут ездить "Газели"
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