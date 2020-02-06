Назад в 2014 год: в Набережных Челнах вместо больших автобусов будут ездить "Газели"
Накануне стало известно, что Набережные Челны вернут ПАО «КАМАЗ» 190 лизинговых автобусов НЕФАЗ. В четверг, 6 февраля, мэр города Наиль Магдеев в своей речи к депутатам Горсовета прокомментировал сложившуюся ситуацию. В частности, он отметил, что пока татарстанскому автограду придется вернуться к схеме 2014 года.
Магдеев объяснил, что у города есть планы по возвращению больших автобусов на улицы. Но для их реализации нужно время. Пока же их место могут занять микроавтобусы "Пассажирских перевозок" - "Газели".
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU