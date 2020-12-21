До конца 2020 года на дороги Набережных Челнов выйдут еще 10 больших автобусов

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До конца 2020 года в Набережные Челны прибудут еще 10 больших автобусов с Минского автомобильного завода. После они будут выпущены на особо загруженные маршруты. Об этом в понедельник, 21 декабря, на еженедельном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

Со слов градоначальника, до 31 декабря новые автобусы “МАЗ-206” будут зарегистрированы и пройдут соответствующие процедуры, чтобы начать перевозку пассажиров.

Напомним, в начале декабря в Набережные Челны уже прибыли три больших автобуса. После того, как мэрия города была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”, о просторном общественном транспорте местные жители могли только мечтать. На замену автобусам вышли тесные маршрутки. Ситуация должна была решиться к концу мая 2020 года, но пандемия коронавируса изменила все планы.