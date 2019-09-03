Мы будем вынуждены изъять автобусы: гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин раскритиковал мэрию Набережных Челнов
Гендиректор завода КАМАЗ Сергей Когогин раскритиковал работу мэрии Набережных Челнов. На выставке COMTRANS 2019 он признался журналистам, что долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию автобусов предприятия превышают 700 миллионов рублей.
Он напомнил, что несколько лет назад КАМАЗ подарил свое транспортное предприятие Набережных Челнам. Тогда в лизинг и было передано 190 автобусов на газовом топливе. Кроме того, город безвозмездно получил все трамваи.
Сейчас же Когогин отметил, что местные власти не способны организовать в городе пассажирские перевозки.
- Город до сих пор не может организовать перевозки так, чтобы каждый автобус приносил хоть какой-то денежный поток. Это довольно существенный пробел в нашей финансовой дисциплине, мы ведем переговоры с республикой и с городом, чтобы эту проблему решили. Закончится, скорее всего, тем, что мы будем вынуждены изъять автобусы и продать их другим клиентам, - заявил журналистами гендиректор КАМАЗа.
ИСТОЧНИК KP.RU