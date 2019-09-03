Мы будем вынуждены изъять автобусы: гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин раскритиковал мэрию Набережных Челнов

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-03T17:54:45+03:00

Несколько лет назад КАМАЗ подарил свое транспортное предприятие Набережных Челнам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Гендиректор завода КАМАЗ Сергей Когогин раскритиковал работу мэрии Набережных Челнов. На выставке COMTRANS 2019 он признался журналистам, что долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию автобусов предприятия превышают 700 миллионов рублей.

Он напомнил, что несколько лет назад КАМАЗ подарил свое транспортное предприятие Набережных Челнам. Тогда в лизинг и было передано 190 автобусов на газовом топливе. Кроме того, город безвозмездно получил все трамваи.

Сейчас же Когогин отметил, что местные власти не способны организовать в городе пассажирские перевозки.

- Город до сих пор не может организовать перевозки так, чтобы каждый автобус приносил хоть какой-то денежный поток. Это довольно существенный пробел в нашей финансовой дисциплине, мы ведем переговоры с республикой и с городом, чтобы эту проблему решили. Закончится, скорее всего, тем, что мы будем вынуждены изъять автобусы и продать их другим клиентам, - заявил журналистами гендиректор КАМАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU