"Совсем не думает, что везет живых людей!": Жители Набережных Челнов боятся ездить в маршрутках

Очередной скандал в сфере общественного транспорта назревает в Татарстане. На сей раз в центре внимания оказались Набережные Челны. Одна из жительниц татарстанского автограда пожаловалась, что водитель маршрутки грубо нарушал правила дорожного движения и угрожал жизни пассажиров.

- Ехала на газельке первого маршрута. Это ужас! В погоне за заработком совсем не думает, что везет живых людей! Пассажиров буквально кидало по всему салону при поворотах и резких торможениях. В мыслях было, "доехать бы живыми и невредимыми". А ведь едут в городском транспорте пожилые люди и пассажиры с детьми. Поэтому, если нет острой необходимости скорее уехать, в газель не садимся!", - написала девушка в соцсетях.

Как выяснилось, автор сообщения не единственная, кому не нравится манера вождения водителей микроавтобусов. Так, в комментариях отметили, что шоферы зачастую ведут себя по-хамски по отношению к пассажирам.

"Я каждый день на 1-ке вижу этот ужас. Да еще водители такие хамы, не дай Бог еще у тебя проездной, то вообще конец. И они еще хотят чтоб скорее прекратили автобусных маршрутов".

"Я могу сказать то же самое в 12 часов выехала с остановки Школа на 22 маршруте мне показалось что это не поездка, а самые натуральные гонки, водитель обгонял как мог, обгонял все впереди едущие газельки! так страшно ехать, но ведь оттого что гонишь пассажиров не прибавится, а денег тем более, такой риск садиться на эти газели, просто беспредел".

Были и те, кто встал на сторону водителей, отметив, что если убрать с маршрутов микроавтобусы, то жителям города придется заметно больше времени ждать транспорт на остановках, либо же ходить пешком.