Компания «КАМАЗ» через суд хочет изъять у мэрии Набережных Челнов 124 автобуса
Ближайшее заседание по этому делу состоится 20 ноября
Фото: Из материалов пресс-службы
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Лизинговая компания «КАМАЗ» требует изъять у МУП «Электротранспорт» - главного перевозчика Набережных Челнов,124 автобуса. Соответствующее заявление уже подано в Арбитражный суд Татарстана.
Истец хочет расторгнуть договор лизинга. Ближайшее заседание по этому делу состоится 20 ноября.
Напомним, в сентябре текущего года гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когонин сообщил, что предприятие будет вынуждено изъять свои автобусы. Он раскритиковал мэрию татарстанского автограда, отметив, что в городе не способны организовать пассажирские перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU