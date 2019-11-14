Компания «КАМАЗ» через суд хочет изъять у мэрии Набережных Челнов 124 автобуса

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-14T12:42:39+03:00

Ближайшее заседание по этому делу состоится 20 ноября

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Лизинговая компания «КАМАЗ» требует изъять у МУП «Электротранспорт» - главного перевозчика Набережных Челнов,124 автобуса. Соответствующее заявление уже подано в Арбитражный суд Татарстана.

Истец хочет расторгнуть договор лизинга. Ближайшее заседание по этому делу состоится 20 ноября.

Напомним, в сентябре текущего года гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когонин сообщил, что предприятие будет вынуждено изъять свои автобусы. Он раскритиковал мэрию татарстанского автограда, отметив, что в городе не способны организовать пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU