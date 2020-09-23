До конца осени 2020 года в Набережных Челнах должны появиться большие автобусы

Ситуация с общественным транспортом в городе должна была решиться еще в мае, но пандемия коронавируса изменила все планы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жителей Набережных Челнов появилась надежда на то, что до конца осени 2020 года они вновь смогут начать ездить в больших автобусах. О том, что таковые должны быть закуплены в ближайшие два месяца сегодня, 23 сентября, на заседании Горсовета сообщил вновь переизбранный мэр города Наиль Магдеев.

По его словам, уже сформирована финансовая схема, по которой транспорт будет куплен . Следующий этап - встреча местного руководства с представителями завода по производству больших автобусов.

Магдеев также заметил, что как только вопрос с автобусами будет решен, власти начнут процесс обновления парка городских трамваев. Сейчас по маршрутам Набережных Челнов ходят 73 трамвая и более трехсот "Газелей".

Напомним, после того, как администрация города была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”, о комфортных больших автобусах горожане только мечтают. К концу мая ситуацию пообещали решить, но пандемия коронавируса изменила все планы. В июле глава Исполкома города Фарид Салахов заметил, что "план по большим автобусам не закрываем, он остается".