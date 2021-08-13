Организатор стрельбы в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев получает деньги от «сочувствующих ему»

Молодой человек продолжает находится под арестом, следствие по его делу продолжается.

В беседе с ответственным секретарем ОНК Москвы Алексеем Мельниковым организатор стрельбы в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев рассказал, что получает деньги от «сочувствующих ему».

На счету арестанта московской «Бутырки» накопилась неплохая сумма – порядка 39 тысяч рублей. По словам Галявиева, деньги ему пересылают все те же люди, которые наняли ему в столице адвоката. Эти пожертвования молодой человек тратит в магазине СИЗО – покупает продукты и сигареты. Сообщил о своей беседе Мельников RT.

При этом ответственный секретарь ОНК Москвы рассказал, что Галявиев говорит о раскаянии и что сейчас он вменяем, а в момент нападения таковым не был. Отметим, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, на которую молодого человека привезли из Казани в Москву, пока не закончена.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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