11 девушек из России и стран СНГ наняли для Ильназа Галявиева нового адвоката

Новый защитник интересов молодого человека уже успел поучаствовать в судебном заседании по делу своего клиента.

Пока 19-летний Ильназ Галявиев, организовавший стрельбу в школе №175 в Казани, проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского, Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста до 11 октября.

Это было первое слушание по делу Галявиева с участием нового адвоката - Алексея Васильева. Его наняли за деньги, которые собрали 11 девушек из России и стран СНГ. Деньги перечисляли по реквизитам, которые были опубликованы в телеграм-канале. Его участники требуют детального и объективного расследование для Ильназа Галявиева.

- Мы вне политики. Нам кажется, что дело расследовали не до конца, и мы хотим помочь в расследовании, дабы настала справедливость. Мы против оправданий терроризма, массовых убийств и романтизации преступлений! Никаких законов мы НЕ нарушаем, - гласит один из постов телеграм-канала.

Один из его администраторов подтвердил «Комсомолке», что девушек, которые «скинулись» на адвоката Ильназу было действительно одиннадцать.

«НА КАЖДОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ»

Корреспондент «Комсомолки» также связалась и с новым адвокатом Галявиева. Во время разговора Алексей Васильев, правда, отказался отвечать о том, в каком состоянии сейчас находится его клиент. Тем не менее он допустил, что экспертиза в институте им. Сербского может продлиться и более положенных 30 дней. По словам адвоката, это возможно в случае выяснения новых обстоятельств.

- Следствие находится на начальном этапе. Даже если дело расследует не один человек, это не гарантирует сокращение времени расследования. В ходе следствия могут выясниться новые обстоятельства, которые потребуют проверки. Соответственно, сроки проведения следственных действий могут меняться, - также сказал «Комсомолке» Алексей Васильев.

Пока адвокат Галявиева никак не оценивает свои шансы по исходу дела.

- На каждом этапе расследования возможны корректировки. Даже дело, поступившее с одним набором статей в дальнейшем может трансформироваться в другой. Соответственно, приговор тоже может измениться в ту или иную сторону. Сейчас очень рано загадывать и сложно оценивать, - заявил «Комсомолке» Васильев.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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