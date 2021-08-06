"Пошел с ненавистью": Устроивший стрельбу в казанской школе № 175 Ильназ Галявиев раскрыл мотив преступления

Галявиев признался, что в момент нападения на школу ненавидел весь мир. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Спустя почти три месяца после трагедии в казанской школе № 175 Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года, ворвавшийся в учебное заведение и убивший девять человек, наконец раскрыл мотив преступления.

В беседе с членами ОНК Москвы, которые пришли проведать заключенного и посмотреть на условия его содержания в СИЗО "Бутырка", Галявиев рассказал, что причиной, которая побудила его взять в руки оружие и пойти убивать, стала ненависть. Кроме того, обвиняемый в нападении на школу рассказал, что на тот момент мог быть невменяемым, но сейчас осознает, что произошло и раскаивается

- Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл. Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю, - приводит слова Галявиева RT.

Отметим, что в настоящее время Галявиев содержится в трехместной камере. Отношения с соседями у него нормальные. ОДин из них сидит за убийство, второй - за разбой. В общении с членами ОНК Галявиев рассказал, что хочет вернуться в Казань и встретиться с родителями. Кроме того, он пожаловался, что давно не получал писем.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение. Впрочем, есть вероятность, что Галявиев может избежать тюремного заключения. Дело в том, что государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.

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