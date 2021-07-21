«Лечиться можно и всю жизнь»: юрист об экспертизе, которая признала устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева невменяемым

Не исключено, что Галявиева ждет дополнительная экспертиза.

Организатора стрельбы в школе №175 в Казани Ильназа Галявиева психиатры института им. Сербского признали невменяемым, сообщили 21 июля в ОНК Москвы.

При этом Следственный комитет России официально пока не рапортовал о полном окончании комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Тем не менее, опять же по сообщению ОНК Москвы, Галявиев уже переведен из камеры в палату психиатрической больницы столичного СИЗО-2 «Бутырка», что указывает на факт окончания обследования. Правда, не исключено, что Галявиева ждет дополнительная экспертиза.

- Если обвиняемый был невменяемым только на время совершения преступления, а в целом является вменяемым, то он не отвечает за содеянное. Есть вероятность, что он может быть отпущен на свободу под наблюдение врачей. В моей практике был такой случай. Поэтому ситуация требует разъяснений, - в свою очередь прокомментировал «Комсомолке» юрист с 50-летним стажем Михаил Клюшкин. - В любом случае, это заключение может быть оспорено: есть прокуратура, надзирающая над экспертной комиссией, есть ученые, у которых может быть своя точка зрения, есть общественное мнение, которое может отличаться от результатов, и заинтересованные лица могут потребовать повторную проверку. Сторону защиты результаты экспертизы могут вполне устроить. Хотя противоречий много, лечиться можно и всю жизнь.

Окончательное решение в итоге останется за судом. Именно он официально признает гражданина недееспособным и невменяемым.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.