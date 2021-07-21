Освящение Собора Казанской иконы Божией Матери 21 июля 2021: как воссоздавали храм в столице Татарстана

Разрушенный в 1939 году Собор был полностью воссоздан. Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня, 21 июля, в столице Татарстана пройдет освящение воссозданного Собора Казанской иконы Божией Матери, разрушенного в 1932 году. Строительные и декоративные работы велись с 2016 года. На них потратили 2,7 миллиарда рублей. Это добровольные пожертвованиями и средства привлеченные из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Татарстана.

ОСВЯЩЕНИЕ И ПРАЗДНИК ЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Торжества, посвященные празднику обретения чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы, начались еще накануне, 20 июля. Так, в 17.00 в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялось всенощное бдение. Там был выставлен почитаемый список первоявленного образа, переданный в Казань из Ватикана.

Сегодня в 7.00 в Благовещенском соборе будет совершен молебен Божией Матери перед Ее Казанским образом. После него состоится традиционный крестный ход со святыней в Казанско-Богородицкий монастырь - от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим в центре Казани ограничены движение и стоянка транспорта.

После принесения святыни в обитель к месту чудесного явления Казанского образа в 10:00 будет совершено великое освящение воссозданного Казанского собора. Ожидалось, что на это торжество в Казань приедет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Ожидалось, что на это торжество в Казань приедет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Фото: tatmitropolia.ru

ИСТОРИЯ

Собор Казанской иконы Божией Матери был возведен в 1798-1808 годах на месте обретения 8 июля 1579 года знаменитого образа. Эта икона одна из самых почитаемых православных святынь. Здание собора было входило в территорию Богородицкого монастыря, основанного Иваном Грозным.

В 1932 году собор был разрушен. Здания на территории монастыря в разное время использовались в качестве складов, киностудии и табачной фабрики. Последнюю с территории Собора убрали только в 2004 году.

ВОССОЗДАНИЕ СОБОРА

Еще в рамках подготовки к Тысячелетию Казани стали делаться первые шаги по воссозданию утраченного Собора. Именно тогда из Ватикана в город вернули почитаемый список иконы Казанской Божией Матери. После по инициативе митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, Государственного советника Минтимера Шаймиева и президента Татарстана Рустама Минниханова был запущен процесс воссоздания Собора. Указ об этом был подписан главой республики в ноябре 2015 года.

А уже в мае 2016-го на территории более 4,5 гектара начались работы по восстановлению. Археологи, архитекторы и реставраторы расчистили габарит здания, чтобы определить состояние объекта. Изначально планировалось восстановить только фундамент основного храма и пещерного храма, оставить их открытыми или застеклить, построив новый храм рядом. Но в итоге было принято решение сохранить и воссоздать Собор полностью, а также утеплить его, чтобы жители города могли приходить туда в любое время года.

Изначально планировалось восстановить только фундамент основного храма и пещерного храма. Фото: Мэрия Казани

21 июля 2016 года Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого собора на территории Богородицкого монастыря Казани.

ПРОЕКТ

Восстановление исторического вида Собора Казанской иконы Божией Матери было выполнено по сохранившимся старым фотографиям, чертежам и рисункам. Специалистам удалось воссоздать 16 малых арок, 4 большие арки с кессонами. В том же списке – главный купол диаметром 15 метров, восемь малых куполов диаметром семь метров каждый.

Новый храм расположился на площади в 1 656,5 квадратных метра. Конструкции Собора весят около 124 тысяч тонн, а его высота с учетом креста составляет 55 метров.

Темпы воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери поражали. К маю 2018 года уже было возведено основное здание, а главки центрального купола успели покрыть медью и завершили монтаж его металлического каркаса. В основном храме забетонировали южные и западные входные группы, а также места под иконостасы.

Пещерный храм, обнаруженный во время исследования фундамента основного храма, тоже включили в проект собора. В 2018 году там уже завершили устройство кирпичных сводов, выполнили консервацию живописи. На фасадах смонтировали архитектурные элементы по западным и южным фронтонам.

18 июня 2018 года состоялось освящение крестов для куполов. Фото: tatmitropolia.ru

А в июне того же года были освящены кресты для куполов Собора. После чего центральный из них был тут же установлен.

Сразу после освящение креста его установили на центральный купол Собора. Фото: tatmitropolia.ru

Подземный храм, в итоге, восстановили раньше основного и освятили. Сегодня здесь проходят воскресные богослужения.

САМАЯ КРОПОТЛИВАЯ ЧАСТЬ

К октябрю 2019 года строительство основного храма шло к завершению. После этого все силы направили на роспись внутреннего интерьера Верхнего и Пещерного храмов собора.

Ход работ постоянно контролировался митрополитом Казанским и Татарстанскоим Феофаном и Госсоветником Минтимером Шаймиевым. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Работы по росписи 2,5 тысячи квадратных метров стен шли с марта 2020 года. Спустя чуть ли не ровно 12 месяцев внутренний декор и храмовая роспись были готовы на 80%.

Специалисты воссоздали, в том числе, академическую сюжетную и альфрейную орнаментальную живопись. В храме также провели работы по лепному декору и его золочению. Всю внутреннюю отделку тоже восстанавливали по архивным документам, рисункам и фотографиям. Эти виды работ продолжались до мая 2021 года.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

В начале июня 2021 года завершили монтаж центрального и двух боковых иконостасов Собора Казанской иконы Божией Матери. Там хранятся 62 иконы – копии утраченных в 30-е годы XX века.

На территории Собора также создали сквер площадью 1 396 квадратных метров. На монастырской территории посадили два палисадника для посетителей и паломников.

Корме того, там были отремонтированы фасады двух зданий в комплексе монастыря – дом наместника и Софийская церковь.

Реликвию застраховали на более чем 250 миллионов рублей. Фото: tatmitropolia.ru

12 июля текущего года республиканский Нацмузей подписал декларацию о безвозмездном страховании ризы-оклада Казанской иконы Божией Матери на сумму более 250 миллионов рублей. А 19 июля оклад «Спецсвязью» доставили в воссозданый Собор.