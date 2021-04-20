Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Патриарха Кирилла освятить восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери

Фото: patriarchia.ru

Сегодня, 20 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов во время поездки в Москву встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Глава республики сообщил, что в столице Татарстана завершаются работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Все должно быть готово уже этим летом.

- Президент Татарстана пригласил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершить чин великого освящения собора, - сообщает пресс-служба Патриарха.

Напомним, что 21 июля 2016 года, именно его святейшество Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого собора на территории Богородицкого монастыря Казани.