В Татарстане серебряную ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери застрахуют на более чем 250 миллионов рублей

Огромная сумма страховки обусловлена исключительной ценностью реликвии. Фото: Минкульт Татарстана

В воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери Нацмузей Татарстана из своего собрания передаст уникальную серебряную ризу-оклад знаменитой иконы. Ее выставят в соборе в специальной витрине.

Иконы Казанской Божией Матери находилась в массивном многосоставном окладе до 1904 года. Он состоит из шести музейных предметов, украшенных драгоценными камнями. Реликвия хранилась в Нацмузее Татарстана более 80 лет. Это уникальный памятник русского искусства и особо ценный экспонат Музейного фонда России.

12 июля республиканский Нацмузей подпишет декларацию о безвозмездном страховании ризы на сумму более 250 миллионов рублей. А уже 19 июля состоится выдача оклада, который «Спецсвязью» будет доставлен в воссозданый собор. Который, в свою, очередь будет освящен 21 июля.