2019-10-22T15:12:11+03:00
Общество

Восстановление Собора Казанской иконы Божьей матери подходит к концу

Далее начнутся росписи внутреннего интерьера Верхнего и Пещерного храмов святилища [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В столице Татарстана на территории Казанского Богородицкого монастыря завершаются работы по восстановлению Собора Казанской иконы Божьей матери. Во вторник, 22 октября, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев провел на месте святилища рабочее собрание.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На собрании были представлены результаты реставрации сохранившейся живописи Пещерного храма, основные элементы внутреннего оформления и музеефикации святилище.

Известно, что после окончания возведения здания все силы будут направлены на роспись внутреннего интерьера Верхнего и Пещерного храмов собора. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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