Внутренний декор и храмовая роспись собора Казанской иконы Божией Матери готова на 80%

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

В пятницу, 5 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев ознакомились с ходом работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери.

Сейчас там продолжается устройство чугунных полов, написание икон для иконостасов и изготовление церковной утвари, а также мебели. Внутренний декор и храмовая роспись готовы на 80% - это 2,1 тысячи из 2,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери начались в 2016 году. Памятный камень в основания объекта был заложен 21 июня с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.