В столице Татарстана воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери освятят 21 июля

Работы по воссозданию начались в 2016 году. Фото:

С 20 по 21 июля 2021 года в столице Татарстана пройдут торжества, посвященные празднику обретения чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы, сообщает митрополия республики.

Так, 20 июля в 17.00 в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоится всенощное бдение. Там будет выставлен почитаемый список первоявленного образа, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году.

А 21 июля в 7.00 в Благовещенском соборе будет совершен молебен Божией Матери перед Ее Казанским образом. После него состоится традиционный крестный ход со святыней в Казанско-Богородицкий монастырь.

После принесения святыни в обитель к месту чудесного явления Казанского образа будет совершено великое освящение воссозданного Казанского собора. Начало в 10.00.