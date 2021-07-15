В центре Казани перекроют движение из-за крестного хода

Ограничения будут действовать как 20, так и 21 июля. Фото: Андрей МИРЕЙКО

21 июля в Казани пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери - от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим 20 и 21 июля в центре города ограничат движение и стоянку транспорта.

Так, на улице Милославского ограничение будет действовать на участке от Карла Маркса до Большой Красной – с 19:00 20 июля до 15:00 21 июля, там также запретят и парковку.

21 июля с 6:00 до 15:00 те же ограничения буду действительны на следующих участках:

– улица Кремлевская - от Чернышевского до площади 1 Мая;

– улица Профсоюзная - от Чернышевского до улицы Ташаяк;

– съезд с площади 1 Мая - от Кремлевской до Право-Булачной;

– улица Баумана - от Профсоюзной до Батурина;

– съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

– съезд с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;

– улица Батурина - от Кремлевской дамбы до Дзержинского;

– улица Большая Красная - от Батурина до Лобачевского;

– улица Карла Маркса - от Батурина до Япеева;

– улица Япеева - от Дзержинского до Большой Красной (при необходимости);

– улица Миславского - от Карла Маркса до Дзержинского;

– улица Япеева - от Карла Маркса до Федосеевской;

– улица.Нагорная - от улицы Большая Красная до Япеева;

– улица Бехтерева - от Карла Фукса до Япеева.

Также на время проведения крестного хода в столице Татарстана свою работу приостановят автобусные маршруты №22, №28, №28а и №89, проходящие через улицы Кремлевская, Батурина и Большая Красная.