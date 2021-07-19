В столице Татарстана оклад Казанской иконы Божией Матери принесен в воссозданный Собор

Серебряную ризу поместили в специальную витрину. Фото: tatmitropolia.ru

В этот понедельник, 19 июля, в столице Татарстана оклад Казанской иконы Божией Матери принесли из Нацмузея республики в воссозданный Собор. Отметим, что реликвию переместили в специальную витрину лишь после того, как ее застраховали на 250 миллионов рублей.

- Увидеть реликвию воочию, помолиться в стенах воссозданного собора жители Казани и гости города смогут уже 21 июля, - сообщает пресс-служба татарстанской митрополии.

После освящения Собора в эту среду доступ в него будет свободным. Во время освящения и во время совершения первого богослужения верующие будут располагаться внутри храма и на площади перед ним с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, что на освящение воссозданного Собора Казанской иконы Божией Матери ожидают прибытие Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Татарстане.