Устроивший стрельбу по детям в гимназии №175 в Казани Галявиев попросил прощения

Ильназ Галявиев заявил, что не хочет сидеть в тюрьме. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Процесс над организатором стрельбы в гимназии №175 в Казани Ильназом Галявиевым, можно сказать, вышел на финишную прямую. Доказательства изучены, свидетели и потерпевшие опрошены. В начавшихся прениях сторона госообвинения запросила для Галиявиева пожизненный срок, но перед тем как отправить его в колонию особого режима, продержать пять лет в тюрьме.

- Прошу прощения у потерпевших, - дали 10 апреля в Верховном суде Татарстана слово Ильназу Галявиеву.

Отметим, что до этого таких осознанных извинений устроивший стрельбу по детям в гимназии №175 в Казани не произносил.

- Прошу убрать из приговора пять лет тюрьмы, иначе мне не было смысла идти навстречу следствию, - также отметил Галявиев.

На этом настаивает его адвокат. Он просил провести еще одну экспертизу на невменяемость своего клиента. То есть уже третью по счету. Также сторона защиты просила смягчить наказание из-за имеющихся у Галявиева заболеваний. В принципе на этом выступление адвоката в прениях и завершилось. После обеда ожидается, что Ильназу Галявиеву в суде дадут право на последнее слово перед оглашением приговора.

Напомним, нападение на гимназию №175 в Казани произошло 11 мая 2021 года. Его совершил ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Тогда 19-летний молодой человек устроил взрыв и стрельбу в образовательном учреждении. Погибли семь детей и две учительницы. Многие получили ранения и травмы. Когда Галявиева задержали и увезли в отдел полиции он начал биться в истерике и кричать что он бог и всех ненавидит. В рамках следственных действий его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Эксперты показали, что он был невменяем в момент нападения на гимназию №175 в Казани. Но следователи запросили повторную экспертизу в Санкт-Петербурге. Она показал, что Ильназ Галявиев все осознавал и осознает. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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