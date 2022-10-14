Насмотрелся видеороликов и пошел стрелять: дело Ильназа Галявиева напавшего на гимназию №175 в Казани отправили в суд

Галявиеву грозит пожизненный срок. Фото: скриншот

Прошла всего неделя после того, как Следственный комитет России направил материалы дела о нападении на гимназию №175 в Казани в Генпрокуратуру, как оттуда поступила информация о том, что обвинительное заключение утверждено. Все материалы были отправлены в Верховный суд Татарстана.

Согласно им, Галявиева будут судить по следующим уголовным статьям: «убийство», «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

- Погибли семь детей, два педагога. 139 людям был причинен тяжкий вред здоровью. Исполкому Казни был нанесен ущерб на сумму более чем 1,4 миллиона рублей, - отметили в Генпрокуратуре России.

Как полагает следствие, Ильназ Галявиев увлекался просмотром в интернете видеороликов о нападениях на школы, которые совершали подростки. Став поклонником деструктивного движения он принял решения повторить все это в Казани – убить учеников и учителей.

У себя в квартире втайне от родителей молодой человек изготовит взрывчатое устройство по типу осколочной мины. Также ему удалось получить разрешение на владение оружием и купить дробовик, а также более 500 патронов к нему. Каждый из них был начинен крупной дробью.

Напомним, после всей этой подготовки, утром 11 мая 2021 года Галявиев одевается во все черное и берет собой ружье, боеприпасы к нему, а также собранную на дому мину. Он спокойно идет по улицам к гимназии №175, которую, кстати, он закончил. Никто из прохожих не обращал на молодого человека шедшего с ружьем наперевес. Ильназ Галявиев в этот момент, видимо, чувствовал себя абсолютно неприкасаемым. Он даже помахал видевшим его людям ружьем.

Нападение произошло 11 мая 2021 года. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Сразу войти в гимназию молодому человеку не удалось. Путь ему преградил работник образовательного учреждения Мулланур Мустафин. Мужчина руками удерживал стеклянную дверь, пока Галявиев не разнес ее из дробовика, ранив картечью вставшего на защиту детей Мустафина. Мужчина перед тем как потерять сознание видел, как зашедший в гимназию парень направляет ему в голову ружья. Выстрел прошел по касательной. Мулланур Мустафин выжил, но уже не видел того кошмара, который после учинил Галявиев.

В свою очередь молодой человек приводит в действие принесенное с собой взрывное устройство. Он разместил его около двери в один из учебных кабинетов. Но та открывалась наружу, а не во внутрь помещения. Поэтому вся сила взрыва пришлась на пустой коридор и его стены.

После выстрелов и взрыва директор гимназии по громкой связи приказала учителям закрыться с детьми в классах и не выходить.

Так, одни ребята пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон. В это время Галявиев ходил по гимназии и искал открытый класс. По пути он ранил из ружья одну из учительниц. Женщина попыталась остановить парня, кинув в него горшок с цветком. Также на защиту детей встали еще две учительницы. Они получили смертельные ранения. Галявиев с заряженным ружьем все же находит незапертый класс, в нем сидели ученики 8А. Он открывает огонь по детям. Семеро из них погибли.

Галявиев снова выходит в коридор. Несмотря на то, что у него было еще полно патронов, он решает выйти на крыльцо гимназии и сдаться прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Он молча позволяет посадить себя в полицейскую машину, где неожиданно, несмотря на наручники, изворачивается и пытается покончить с собой. Правоохранителям пришлось везти его в отдел все время удерживая. Когда они прибыли на место, Галявиев начинает биться головой, его скручивают и кладут на лавку. Молодой человек начинает кричать что он Бог и всех ненавидит.

В отделе полиции молодого человека пришлось привязать к решетке и уложить на лавку, он никак не хотел успокаиваться. Фото: СОЦСЕТИ

Но сойти за сумасшедшего у него не получается. Хотя первая экспертиза и показала, что он может быть невменяемым. Но повторная проверка установила Галявиев понимал, что творит.

Суд над ним должен был стартовать 11 мая – в день первой годовщины устроенной им стрельбы. Однако его все переносили и переносили по причине того, что Галявиев не мог ознакомиться со всеми томами уголовного дела, которых собралось порядка 300. В какой-то момент прокуратура даже хотела через суд ограничить ему время на чтение материалов, но не вышло.

Теперь Верховный суд Татарстана должен назначить дату начала процесса по этому громкому делу. Галявиев дожидается этого сидя в камере СИЗО Казани. Ему грозит пожизненное заключение.

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