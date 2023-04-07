Электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 7 апреля в Казани стартовал сезон проката электросамокатов. Это удобное и экологичное средство передвижения, которое позволяет не только сэкономить время, но и заботиться о природе. Рассказываем, что изменилось в правилах движения электросамокатов в Казани в 2023 году

Казанцам предложат 7,5 тысячи электросамокатов в 2023 году

В 2023 году жителям и гостям Казани предложат 7,5 тысячи электросамокатов. Основными компаниями станут: Whoosh - 2,8 тысячи, URent - 2,3 тысячи, а также «Яндекс» - 2,4 тысячи электросамокатов.

Для них подготовили порядка 500 парковочных мест. В течение апреля парковочное пространство планируют расширить еще на 1,1 тысячи мест, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Изменения в правилах движения на электросамокатах в Казани 2023

С 1 марта 2023 года в России вступили правки в ПДД касаемо движения на электросамокатов - теперь они получили статус средств индивидуальной мобильности.

Теперь при езде на электросамокате необходимо:

- Держаться за руль;

- Спешиваться на пешеходном переходе;

- Включать свет ночью, при плохой видимости и в тоннелях. Пользоваться световозвращающими элементами вне населенных пунктов;

- Спешиваться или ехать со скоростью потока, если проезд на высокой скорости затрудняет движение пешеходов;

- Передвигаться в одиночку, если конструкция не подразумевает перевозку пассажиров;

- Двигаться в Казани со скоростью не более 20 километров в час;

- Возле образовательных учреждений, детских садов, школ, ездить со скоростью не более 10 километров в час. В общественных пространствах, парках и скверах - максимальная скорость составляет 15 километров в час, у торговых центров – 10-15 километров в час.

Что запрещается при езде на электросамокатах:

- Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайными путями или с несколькими полосами движения в одну сторону. Исключение составляет велосипедная зона и дороги, где из правой полосы разрешен поворот налево;

- Перевозить груз, мешающий управлению или выступающий за пределы средства индивидуальной мобильности на 50 сантиметров и больше;

- Выезжать на проезжую часть дороги с допустимой скоростью выше 60 километров в час;

- Ездить по автомагистралям, а также ездить пьяным;

- Парковать электросамокаты на клумбах, газонах и других благоустроенных участках, на тротуарах и площадках, если ширина прохода с учетом края проезжей части менее 1,5 метра, а также на участках ближе 1 метра от края проезжей части или ограждений возле дороги;

- Парковаться на остановках и в 5-метровой зоне от павильона ожидания общественного транспорта и в 5-метровой зоне от выходов и входов в подземные и надземные пешеходные переходы.

За нарушения правил пользования электросамокатами грозит штраф. Сначала сезона в прошлом году только к лету оштрафовали уже порядка 1 тысячи электросамокатчиков. Чаще всего нарушения были связаны с тем, что люди на электросамокатах выезжали на проезжую часть и игнорировали светофоры

Кроме того, с началом сезона начинают чаще случаться происшествия на дорогах с участием электросамокатов. В 2021 году в результате одного из них погибла девушка. Ее насмерть сбила машина. Нередко электросамокатчики и сами сбивают людей, в том числе и детей. С начала 2023 года в Казани уже зафиксировали первое ДТП с участием электросамоката.

Власти Татарстана и электросамокаты

Отметим, что республиканские власти строго контролируют вопрос с электросамокатами. Так, раис Татарстана Рустам Минниханов в свое время обратил внимание на участившиеся на дорогах происшествия с участием электросамокатов, в связи с чем дал поручение разработать в регионе правила пользования этим транспортом. При этом сам Рустам Минниханов не против прогулок на электросамокатах, но они должны быть, по его словам, правильными.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и вовсе принял решение, что сервисы кикшеринга не появятся в городе, пока для них не будет создана соответствующая инфраструктура.

Один из сервисов по аренде электросамокатов начинал работу в Набережных Челнах в апреле прошлого года. Однако не прошло и месяца, как местные власти вывезли самокаты с улиц, уверяя, что они размещены незаконно - оператор не оформил нужных документов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram