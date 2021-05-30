Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение за неделю разработать правила пользования электросамокатами

При этом сам Рустам Минниханов не против прогулок на электросамокатах, но они должны быть, по его словам, правильными.. Фото: president.tatar.ru

На последнем республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на участившиеся на дорогах происшествия с участием электросамокатов, в результате одного из них погибла девушка. Ее насмерть сбил автомобиль. Есть случаи, когда пользователи электросамокатов сами сбивали людей, в том числе и детей.

На этом фоне глава региона дал поручение в течение недели разработать в Татарстане правила пользования этим транспортом. Речь, прежде всего, идет об ограничительных мерах. При этом сам Рустам Минниханов не против прогулок на электросамокатах, но они должны быть, по его словам, правильными.

Напомним, в Казани уже приступили к разработке соответствующих ограничительных мер. Так, одна из компаний, предоставляющих в прокат электросамокаты, автоматически начала снижать их скорость в определенных зонах. Далее местные власти рассматривают вариант, так же автоматического, прекращать на расстоянии пользование данного транспорта детьми. Их собираются вычислять по весу.