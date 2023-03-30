Водитель наехал на женщину на электросамокате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 29 марта в Казани зарегистрировали первое в 2023 году ДТП с электросамокатом. Авария произошла напротив дома №2Г по улице Николая Ершова.

По предварительной информации, 62-летний водитель иномарки «Киа Рио» не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на 28-летнюю женщину на электросамокате. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили домой, сообщает пресс-служба ГИБДД по Казани.

Ранее стало известно, что сезон катания на электросамокатах в Казани откроется в начале апреля. При этом сервисы кикшеринга планируют значительно увеличить парк этого вида транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мог сбить четырех: смертельное ДТП с участием ребенка в Татарстане попало на видео

На камеру видеорегистратора попало смертельное ДТП в поселке Алексеевском (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram