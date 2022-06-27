С начала 2022 года в Татарстане оштрафовали 929 электросамокатчиков

В ДТП с начала года пострадали уже девять электросамокатчиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В республике с начала 2022 года уже на 929 электросамокатчиков составили административные протоколы за нарушения на дорогах. При этом большая часть из них – 735 человек, брали этот транспорт в аренду, сообщили в МВД Татарстана.

- Чаще всего нарушения были связаны с тем, что люди на электросамокатах выезжали на проезжую часть и игнорировали светофоры, - отметили в ведомстве.

Там также подсчитали, что с начала года на территории Татарстана в ДТП пострадали девять электросамокатчиков. В трех из них виноваты были именно они.

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