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Общество27 июня 2022 9:57

С начала 2022 года в Татарстане оштрафовали 929 электросамокатчиков

Большая часть из них те, кто брал этот транспорт в аренду
Алина АЛМАКАЕВА
В ДТП с начала года пострадали уже девять электросамокатчиков.

В ДТП с начала года пострадали уже девять электросамокатчиков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В республике с начала 2022 года уже на 929 электросамокатчиков составили административные протоколы за нарушения на дорогах. При этом большая часть из них – 735 человек, брали этот транспорт в аренду, сообщили в МВД Татарстана.

- Чаще всего нарушения были связаны с тем, что люди на электросамокатах выезжали на проезжую часть и игнорировали светофоры, - отметили в ведомстве.

Там также подсчитали, что с начала года на территории Татарстана в ДТП пострадали девять электросамокатчиков. В трех из них виноваты были именно они.

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