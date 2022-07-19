Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, когда в городе появятся электросамокаты

В начале мая местные власти вывезли самокаты с улиц, уверяя, что они размещены незаконно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что сервисы по аренде электросамокатов появятся в городе не раньше соответствующей инфраструктуры. Пока же последней нет, а значит не будет и опасного, по мнению градоначальника, транспорта.

В разговоре с журналистами Магдеев в очередной раз выразил беспокойство по поводу катания на электросамокатах детей. Собственному 16-летнему внуку мэр запретил пользоваться этим видом транспорта.

Напомним, один из сервисов по аренде электросамокатов начинал работу в Набережных Челнах в апреле. Однако не прошло и месяца, как местные власти вывезли самокаты с улиц, уверяя, что они размещены незаконно - оператор не оформил нужных документов.

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